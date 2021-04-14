На Сумщине 66 272 случая заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 14 апреля в Сумской области 66 272 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 463 человек (Белопольский район - 6, Бурынский район - 14, Великописаревский район - 10, Глухов – 31, Глуховский район - 15, Конотоп - 4, Конотопский район - 6, Краснопольский район - 7, Кролевецкий район - 10, Лебедин - 1, Лебединский район - 4, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 25, Ахтырка - 7, Ахтырский район - 12, Ромны - 3, Роменский район - 1, Сумы - 233, Сумской район - 63, Тростянецкий район - 6, Шостка - 1, Ямпольский район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 945 летальных случая, из них за минувшие сутки - 10 (Конотоп - 1, Роменский район - 2, Сумы - 4, Сумской район - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 54 269 человек, из них за минувшие сутки - 446 (Белопольский район - 3, Бурынский район - 16, Великописаревский район 18, Глухов – 18, Глуховский район - 4, Конотоп – 25, Конотопский район - 4, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 21, Лебединский район - 1, Липоводолинский район - 19, Недригайловский район - 3, Ахтырка - 16, Ахтырский район - 50, Путивльский район - 14, Ромны – 12, Роменский район - 7, Сумы - 136, Сумской район - 7, Шостка - 64, Шосткинский район - 3, Ямпольский район - 3).