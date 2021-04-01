Шосткинский теннисист завоевал «серебро» в Киеве

В турнире принимали участие 32 теннисиста из Киева, Харькова, Шостки, Одессы, Новой Каховки, Львова, Симферополя, Днепра и Сум.
Лучше всех выступил шосткинец Степан Гвилава, который в парном разряде с Никитой колесником из Днепра дошел до финала. В одиночном он дошел до ¼ финала, где проиграл сумчанину Ивану Олийныку, который уступил в полуфинале. В парном разряде с киевлянином Павлом Риштием он также дошел до четвёрки лучших. Еще один сумчанин Матвей Лемишко в одиночном разряде проиграл в первом же круге, в парном – во втором.