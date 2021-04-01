В Сумской ЦГБ ковидное отделение расширилось до 50 коек Из-за стремительного распространения COVID-19 и увеличение количества пациентов с острыми патологиями, которые нуждаются в госпитализации в КНП «Центральная городская клиническая больница», ковидное отделение расширился до 50 коек.

Напомним, с 1 апреля в медучреждении открылось инфекционное отделение на 20 коек - для больных с COVID-19, которые имеют острые неврологические, сердечно-сосудистые и другие заболевания. До этого с начала пандемии заведение оставался «зеленой» больницей по коронавирусу. Однако у больных с инфарктами, инсультами, ортопедическими и другими проблемами, которые попадали в стационар, выявлялись случаи инфицирования.

- Мы нуждались в отдельном отделении, где можно было бы оказывать помощь пациентам, как по поводу их основного заболевания, так и по ковиду, - рассказывает заместитель директора по медицинской части Светлана Крячко. - Сначала мы развернули 20 койко-мест, однако их оказалось недостаточно. Они быстро заполнились больными. Было принято решение добавить коек - теперь в инфекционном отделении их 50. Мы его переместили на четвертый этаж, где находилось терапевтическое и пульмонологическое отделения. Ковидное отделение укомплектовано медицинским персоналом, в палаты подведен кислород, в достаточном количестве обеспечены кислородными концентраторами и аппаратами ИВЛ. Уже госпитализированы более 40 больных - с перенесенными инсультами, инфарктами, переломами и другими патологиями, у которых был диагностирован COVID-19.