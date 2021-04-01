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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:5968

В Шостке в ДТП пострадали мотоциклист с 17-летней пассажиркой

Полицейские расследуют уголовное производство по факту совершения дорожно-транспортного происшествия.

Происшествие произошло около трех часов ночи сегодня, 13 апреля, в Шостке.

Водитель мотоцикла не справился с управлением и упал. В результате ДТП водитель и его несовершеннолетняя пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Сейчас водитель и 17-летняя пассажирка мотоцикла находятся в больнице под наблюдением медиков. По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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