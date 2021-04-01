На Сумщине дали 4,5 года фокуснику-мошеннику К 4 годам 6 месяцам лишения свободы приговорен 20-летний юноша, который совершил ряд преступлений против собственности.

Роменской окружной прокуратурой в суде доказана вина 20-летнего юноши в мошенничестве, грабежах, кражах и похищении документов.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что нигде не работающий молодой человек прибегал к различным способам незаконного заработка. Преимущественно он на улице вырывал из рук несовершеннолетних смартфоны, понимая, что дети не будут оказывать сопротивления. Однажды юноша подошел к малолетнему мальчику, который сам гулял на улице, и предложил ему показать фокус. Для этого он попросил снять ребенка со своей шеи золотой крестик, зато передал ему маленький шарик. Украшение юноша положил в карман, а ребенку сказал бежать домой, бросить шарик в воду, чтобы оттуда достать крестик.

Обвиняемый также не проходил мимо частных домов. Пока хозяева возились по хозяйству, он заходил в помещения и похищал ценные вещи. Аналогично он действовал, когда видел открытую машину, водитель которой отходил от нее на несколько метров. Юноше хватало нескольких секунд, чтобы похитить из салона сумку.

В суде обвиняемый вину свою признал лишь частично, однако собрано достаточно доказательств его причастности ко всем инкриминируемым преступлениям. По приговору суда он осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.