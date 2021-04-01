В трех городах Сумщины - самые высокие показатели заболевания COVID-19: почему они растут? На сегодня самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом фиксируются в трех городах Сумщины.

Об этом в программе «Украинское радио Сумы» рассказала заведующая отделением эпиднадзора наблюдений и профилактики инфекционных заболеваний Сумского областного лабораторного центра Галина Христенко, пишет Суспільне.

По ее словам, в Лебедине уровень заболеваемости в 1,7 раза выше, чем в среднем по области. Второе место занимают Сумы, где он больше в полтора раза. Далее идет Глухов - 1,3. Также показатели превышены на Недригайловщини и в Ромнах.

«На Кролеветчине, Ямпольщине и Бурынщини на этой неделе состоялось незначительное снижение заболеваемости, что обнадеживает на сегодня. Хочу обратить ваше внимание на то, что за весь прошлый год у нас заболели около 41 тыс. человек, а за три месяца и 10 дней апреля уже зарегистрировано 24500 случаев заболевания», - сказала она.

Почему такая ситуация?

«Нужно сказать, что некоторая стабилизация состоялась в период зимнего локдауна. Уровень заболеваемости снизился - и в феврале он был действительно меньше, чем за предыдущий месяц. Однако во второй половине месяца ситуация начала усложняться. На сегодня мы имеем за март и не полный апрель, почти 17000 заболевших. Почему, несмотря на то, что сейчас введен локдаун, показатели заболеваемости не падают? Это связано, в первую очередь, с тем, что у нас есть, так сказать, потенциал эпидемии», - отметила Христенко.

По ее словам, если даже люди прекратили общение, то «в течение 14 дней будут проявляться случаи заболеваний среди тех, кто уже проконтактировал с больными. Теоретически можно было в этот период погасить пандемию. Однако жители области продолжают общаться. У некоторых инфекция протекает с минимальными проявлениями заболевания или вообще бессимптомно и они, не соблюдая карантинных ограничений, продолжают распространять инфекцию среди населения».