Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:32478

В трех городах Сумщины - самые высокие показатели заболевания COVID-19: почему они растут?

На сегодня самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом фиксируются в трех городах Сумщины.

Об этом в программе «Украинское радио Сумы» рассказала заведующая отделением эпиднадзора наблюдений и профилактики инфекционных заболеваний Сумского областного лабораторного центра Галина Христенко, пишет Суспільне.

По ее словам, в Лебедине уровень заболеваемости в 1,7 раза выше, чем в среднем по области. Второе место занимают Сумы, где он больше в полтора раза. Далее идет Глухов - 1,3. Также показатели превышены на Недригайловщини и в Ромнах.

«На Кролеветчине, Ямпольщине и Бурынщини на этой неделе состоялось незначительное снижение заболеваемости, что обнадеживает на сегодня. Хочу обратить ваше внимание на то, что за весь прошлый год у нас заболели около 41 тыс. человек, а за три месяца и 10 дней апреля уже зарегистрировано 24500 случаев заболевания», - сказала она.

Почему такая ситуация?

«Нужно сказать, что некоторая стабилизация состоялась в период зимнего локдауна. Уровень заболеваемости снизился - и в феврале он был действительно меньше, чем за предыдущий месяц. Однако во второй половине месяца ситуация начала усложняться. На сегодня мы имеем за март и не полный апрель, почти 17000 заболевших. Почему, несмотря на то, что сейчас введен локдаун, показатели заболеваемости не падают? Это связано, в первую очередь, с тем, что у нас есть, так сказать, потенциал эпидемии», - отметила Христенко.

По ее словам, если даже люди прекратили общение, то «в течение 14 дней будут проявляться случаи заболеваний среди тех, кто уже проконтактировал с больными. Теоретически можно было в этот период погасить пандемию. Однако жители области продолжают общаться. У некоторых инфекция протекает с минимальными проявлениями заболевания или вообще бессимптомно и они, не соблюдая карантинных ограничений, продолжают распространять инфекцию среди населения».

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

ПУМБ разом з Prometheus запускають навчальний курс «Просто про гроші»
Сегодня 09:30
На Сумщине 65 809 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:19
Сумы выделят на линейный ускоритель в онкодиспансер 10 млн грн
Сегодня 17:44
Сумские энергетики обвинили СБУ во лжи
Сегодня 17:32
Для жителей Сумской громады будет работать «прямая телефонная линия» по вопросам соцзащиты
Сегодня 17:18
В Ахтырке потратят 42 млн грн на ремонт гимназии
Сегодня 16:48
На Сумщине дали 4,5 года фокуснику-мошеннику
Сегодня 16:39
В трех городах Сумщины - самые высокие показатели заболевания COVID-19: почему они растут?
Сегодня 16:32
В Сумах памятник героям «Небесной сотни» наконец-то взяли на баланс города
Сегодня 16:22
Компанія RGM group реконструює ще один міст Сумщини
Сегодня 16:19
В центре Сум школьники отобрали айфон у 19-летнего парня
Сегодня 16:09
Житель Сумщины пытался подкупить руководителя следственного подразделения полиции
Сегодня 16:05
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Чим небезпечні укуси кліщів і як вберегтися від них?
Сегодня 12:40
В епіцентрі боротьби: сумські журналісти побували у відділенні, де лікують хворих на Covid-19
Вчера 18:03
На Сумщине коронавирусная статистика идет вниз: итоги недели
Вчера 15:09
Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.