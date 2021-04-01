В Сумах памятник героям «Небесной сотни» наконец-то взяли на баланс города А именно передали департаменту инфраструктуры Сумского горсовета.

Об этом говорится в ответе на запрос Суспільного от Департамента обеспечения ресурсных платежей.

«24 марта Сумской городским советом принято решение № 644-МР «О зачислении в коммунальную собственность Сумской городской территориальной громады скульптурной композиции», согласно которому скульптурная композиция памятник героям Майдана «Небесная сотня» передана на баланс департамента инфраструктуры Сумского городского совета по акту приема-передачи основных средств», - говорится в ответе на запрос.

Напомним: идея установить памятник Героям Небесной Сотни в Сумах появилась в 2014 году. За это время состоялось несколько конкурсов на идею памятника, по результатам которых конкурсная комиссия не могла выбрать лучший вариант.

В 2017 году на конкурсе победил архитектор Владимир Быков, но отозвал свой проект из-за публичной критики.

Во второй раз конкурс объявили в марте 2018 - тогда на суд жюри представили 10 эскизов. Победителя также не смогли определить и конкурс отменили.

С февраля 2017 года в сквере Небесной Сотни на улице Петропавловской лежала каменная глыба с надписью «Здесь будет памятник Героям Майдана».

Памятник Небесной Сотни восемь метров высотой появился в октябре 2020 года. Его автор - украинский скульптор Катиб Мамедов. Проектную документацию для строительства (за почти 170 тыс. грн) выполнил архитектор Юрий Харченко.

Памятник и детская площадка установили на средства группы компаний «Технология», а обустройство сквера взял на себя городской совет. При чем делал это два раза. Все это обошлось в 3 млн гривен.

14 октября, в День защитника Украины, монумент открыли для общественности. Детскую площадку городской совет принял на содержание. Монумент - нет.