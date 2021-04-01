Компанія RGM group реконструює ще один міст Сумщини

ТОВ «Сумимостобуд» розпочинає поточний середній ремонт мостового переходу через річку Сироватку на автомобільній дорозі Н-12 Суми-Полтава. Обхід м.Суми км 7+220.
На данному об’єкті вже найбижчі два місяці планується:
- улаштування монолітної плити і гідроізоляції проїзної частини;
- улаштування сполучення мосту з підходами;
- фарбування колесоотбою та перильного огородження.
Ширина мосту – 14 метрів, довжина – 72.
Як цей міст виглядає зараз, можна побачити на відео. Чи впізнаємо його за два місяці?
®