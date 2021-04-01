Компанія RGM group реконструює ще один міст Сумщини Ще один міст чекає на перетворення найближчим часом.

ТОВ «Сумимостобуд» розпочинає поточний середній ремонт мостового переходу через річку Сироватку на автомобільній дорозі Н-12 Суми-Полтава. Обхід м.Суми км 7+220.

На данному об’єкті вже найбижчі два місяці планується:

- улаштування монолітної плити і гідроізоляції проїзної частини;

- улаштування сполучення мосту з підходами;

- фарбування колесоотбою та перильного огородження.

Ширина мосту – 14 метрів, довжина – 72.

Як цей міст виглядає зараз, можна побачити на відео. Чи впізнаємо його за два місяці?

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