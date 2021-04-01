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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:19133

Компанія RGM group реконструює ще один міст Сумщини

Ще один міст чекає на перетворення найближчим часом.

ТОВ «Сумимостобуд» розпочинає поточний середній ремонт мостового переходу через річку Сироватку на автомобільній дорозі Н-12 Суми-Полтава. Обхід м.Суми км 7+220.

На данному об’єкті вже найбижчі два місяці планується:

- улаштування монолітної плити і гідроізоляції проїзної частини;

- улаштування сполучення мосту з підходами;

- фарбування колесоотбою та перильного огородження.

Ширина мосту – 14 метрів, довжина – 72.

Як цей міст виглядає зараз, можна побачити на відео. Чи впізнаємо його за два місяці?

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Экономика
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