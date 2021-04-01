В центре Сум школьники отобрали айфон у 19-летнего парня Преступление произошло вечером 12 апреля около 22.30 в сквере Счастья в районе Макдональдса.

К двум совершеннолетним парням подошли трое незнакомых подростков и начали приставать и требовать мобильный телефон. В результате они отобрали iPhone 10 у 19-летнего парня. На место происшествия вызвали полицию. По данным представителя Управления патрульной полиции Сумщины Олега Сологуба, наряд полиции доставил трех подростков в районное управление полиции на Первомайской.

По информации начальника отдела коммуникации областной полиции Владимира Крупецких, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту завладения мобильным телефоном путем мошенничества. Местонахождение телефона пока не установлено. Парень, у которого его отобрали, сказал, что сделал это 14-летний школьник. Сейчас этим занимается ювенальная полиция, пишет sumy.today.