Житель Сумщины пытался подкупить руководителя следственного подразделения полиции Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт предоставления неправомерной выгоды руководителю следственного подразделения полиции (ч. 3 ст. 369 и ч. 1 ст. 343 УК Украины).

По данным следствия, местный житель предложил руководителю следственного подразделения полиции 1 тыс. долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его к уголовной ответственности и возврат изъятого имущества. Сегодня, 13 апреля, мужчина для положительного решения вышеупомянутых вопросов передал правоохранителю первую часть от оговоренной суммы в размере 500 долларов США.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, готовится сообщение о подозрении.

Противоправную деятельность лица разоблачено Департаментом внутренней безопасности Нацполиции совместно со Следственным отделом Сумского районного управления полиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.