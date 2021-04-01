КП «Горводоканал» отсудило у АО «Сумское НПО» 1,5 млн грн В Хозяйственный суд Сумской области с иском обратилось КП «Горводоканал» Сумского городского совета к ответчику АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» о взыскании 1 млн 486 тыс. грн задолженности за объемы сброшенных сверхнормативных загрязнений сточных вод, судебный сбор и штрафные санкции.

Представитель ответчика подал в суд отзыв на исковое заявление, в котором просил суд отказать в удовлетворении иска, поскольку считал иск необоснованным.

В ходе рассмотрения дела установлено, что производителем при осуществлении контроля за сбросом загрязняющих веществ выявлен факт сброса потребителем в городскую канализацию сточных вод с превышением содержания уровня загрязняющих веществ. Акты отбора проб сточных вод были подписаны как представителем истца, так и представителем ответчика без замечаний.

Ответчиком не были выполнены обязательства по перечислению задолженности за сброс сверхнормативных загрязнений. Поэтому, на основании установленных обстоятельств, с учетом предоставленных сторонами доказательств, истцом доказана в установленном порядке основания проведенных начислений ответчику за превышение ПДК загрязняющих веществ в его сточных водах, а также судом установлено правильность проведенных расчетов.

Иск был удовлетворен в полном объеме.