На Роменщине создали детский дом семейного типа На базе приемной семьи Цендра, проживающих в селе Панасовка Роменского района, создан детский дом семейного типа.

9 апреля из Сумского областного специализированного дома ребенка в семью Цендра Виталия Михайловича и Яны Яковлевны устроено 2-летнего мальчика Сашу, который получил статус ребенка, лишенного родительской опеки.

В семье уже проживало и воспитывалось 4 приемных детей. Теперь приемная семья, проживающая на территории Панасовского старостинского округа, получила статус детского дома семейного типа, в котором сегодня находится 5 детей-воспитанников.

Сейчас на территории Липоводолинской поселковой территориальной громады функционирует 3 детских дома семейного типа, в которых проживает 16 детей-воспитанников и 2 приемные семьи, в которых воспитывается 6 детей, лишенных родительской опеки.