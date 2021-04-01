На Сумщине лесники уже высадили почти 4 миллиона деревьев Около четырех миллионов деревьев на площади почти 700 га уже высадили этой весной сумские гослесхозы.

Наибольшие площади леса высадили в Лебединском лесхозе - 125 га, что составляет 107% к годовому плану. Несколько меньше - 102 га - высадили кролевецкие лесоводы, в том числе создали 5 га защитных насаждений.

Значительные площади леса высажены в Глуховском (73 га, 78% к плану), Середина-Будском (65 га, 87% к плану), Тростянецком (65 га, 102% к плану), Конотопском (58 га, 83% к плану), Ахтырском (53 га, 100% к плану) лесхозах.

Наряду с этим гослесхозы проводят дополнение лесных культур предыдущих лет. Уже дополнены леса на общей площади 572,5 га. Всего же в планах на весну провести дополнение лесных культур на площади 1061 га.

«На сегодняшний день весенний план по высадке леса уже выполнен на 76%. Всего весной планировали залесить 915,7 га. Но при благоприятных погодных условиях эти работы будем продолжать, общая площадь может увеличиться. Сейчас проводим подготовку дополнительных площадей, где зимой проходила заготовка древесины», - комментирует ход весенней лесокультурной кампании заместитель начальника Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Леонид Бут.

Всего в этом году, включая осенние лесокультурных работы, сумские лесники планируют высадить лес на площади 1078,4 га.