Экс-руководителю Сумского НПО выбрали меру пресечения В безосновательной невыплате почти 100 млн грн заработной платы подозревается бывший руководитель одной из крупнейших компаний Сумщины.

Сумской областной прокуратурой 18 марта 2021 сообщено о подозрении бывшему генеральному директору открытого акционерного общества «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» Алексею Цымбалу по факту невыплаты заработной платы гражданам более чем за один месяц (ч. 1 ст. 175 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый, имея финансовую возможность за счет средств, которые были на расчетном счете предприятия, умышленно и безосновательно на протяжении 16 месяцев не выплачивал заработную плату в размере около 100 млн грн 5 553 работникам предприятия.

Досудебное следствие осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Сегодня в суде ему выбрана мера пресечения в виде личного обязательства.