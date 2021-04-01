ФК «Сумы» запускает футбольную школу В рамках профессиональной аттестации ФК «Сумы» разработана и утверждена программа развития детско-юношеского футбола, которая обеспечит подготовку квалифицированных футболистов не только для сумской команды.

«Запускаем футбольную школу ФК «Сумы», начнем подготовку юношей на нашей базе, - рассказал главный тренер ФК «Сумы» Валерий Куценко. - Это стадион «Авангард». Все условия для этого есть. Город Сумы как никогда нуждается в квалифицированных футболистах. Сейчас способные воспитанники «Барсы» и ДЮСШ «Сумы» еще в процессе обучения «перебираются» в клубные школы Киева, Харькова, Полтавы и других городов. Как результат, мы сегодня насчитали в трех «сумских» командах - «Альянс», «Сумы» и «Виктория» только 11 «сумских» игроков. Даже нет ребят на полноценный состав команды. Будем вместе исправлять это положение».

По вопросам набора юношей необходимо обращаться к начальнику команды Бондаренко Александру Вячеславовичу, моб. телефон: +380 (99) 706 19 28, эл. почта: bond10008@ukr.net или в администрацию ФК «Сумы» (раздел контакты на официальном сайте клуба).

Также приглашаются к сотрудничеству тренеры с лицензией категории «С» и выше, условия труда и оплаты согласовываются в индивидуальном собеседовании.