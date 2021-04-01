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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Губернатор Сумщины представил главу Ахтырской райгосадминистрации

В рамках рабочей поездки в Ахтырский район глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома представил активу укрупненного района Леонида Клызуба в качестве нового главы райгосадминистрации.

«Перед главой райгосадминистрации будут стоять важные задачи. На первых порах необходимо сформировать действенную команду, команду единомышленников. Важно также выстроить эффективную работу с районным советом, работать с главами всех 9 территориальных громад, - отметил Василий Хома. - Сегодня громады получили много полномочий, которые впервые будут ими реализовываться. Это и вопросы образования, и социальной защиты, и здравоохранения. Поэтому нужна конструктивная работа, направленная на развитие громад, района, области».

Также чиновник отметил, что в районе должно быть выстроена конструктивная работа с правоохранительными органами. Ведь основная из задач райгосадминистрации - это контроль за соблюдением действующего законодательства на территории района. Поэтому нужно отслеживать, как выполняются делегированные государством органам местного самоуправления полномочия. И не только контролировать, но и помогать громадам.

«Понятно, что вызовов много. Это и обострение ситуации на Донбассе, и спад экономики, и уменьшения количества занятого населения. Есть нерешенные вопросы в образовании, медицине, экологии, - отметил Леонид Клызуб. - И только в тесном сотрудничестве всех ветвей власти мы можем достичь эффективных результатов и сделать Ахтырский район безопасным и комфортным для проживания наших жителей».

Справка

Леонид Григорьевич Клызуб родился 28 марта 1967 в с. Спорное (бывший Великописаревский район).

Образование высшее. В 1994 году окончил Сумской сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК», квалификация - экономист-организатор.

С 1993 года и до 2012 года работал на различных должностях в контрольно-ревизионном отделе и налоговой службе Великописаревского и Ахтырского районов. Был заместителем начальника контрольно-ревизионного отдела в Великописаревском районе, главным государственным налоговым инспектором отдела документальных проверок юридических лиц Государственной налоговой администрации в Великописаревском районе, старшим государственным налоговым ревизором-инспектором отделения налоговых расследований Ахтырского межрайонного отдела налоговой полиции управления налоговой полиции ГНА в Сумской области, в г. Ахтырка, главным государственным налоговым ревизором-инспектором группы проверок субъектов предпринимательской деятельности юридических лиц отдела документальных проверок субъектов предпринимательской деятельности юридических лиц управления налогового аудита и валютного контроля Ахтырской объединенной государственной налоговой инспекции, г. Ахтырка, начальником Великописаревского отделения Ахтырской ГГНИ, пгт Великая Писаревка Сумской области.

С декабря 2012 года по ноябрь 2020 года занимал должность Великописаревского поселкового головы.

Стаж государственной службы - 15 лет 9 месяцев. Депутат Великописаревской районного совета VI созыва (2006-2011 гг.).

Политика Ахтырская РГА Леонид Клызуб
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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