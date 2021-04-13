Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание легковушки 12 апреля в 21:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании DAEWOO Nexia на ул. Юбилейная в с. Степановка Сумского района.

На тушение направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь с моторного отсека перекинулся на лобовое стекло и панель приборов легковушки. В 21:44 удалось локализовать возгорание, отвернув угрозу распространения на весь салон. А в 22:01 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, возгорание обнаружила водитель, который во время движения почувствовала резкий запах дыма в салоне.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля.