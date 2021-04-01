На Сумщине «Укрзалізниця» изменила расписание поезда на Киев «Укрзалізниця» внесла ряд изменений в расписание движения поездов дальнего следования.

Кроме того, уже запланированы дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок. Их назначение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Так, уже добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь, № 119/120 Львов - Запорожье, № 719/720 Харьков - Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).

В то же время, в связи с низким спросом на перевозки во время карантина, «Укрзалізниця» приняла решение временно отменить количество рейсов в Западную Украину:

- с 13 апреля - № 29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11-25 апреля - 2%);

- с 13 апреля - № 5/6 Ужгород-Херсон (6 вагонов с 10 населенность с 11 по 25 апреля - менее 1%);

- с 14 апреля - № 243/244 Киев-Рахов, (11 вагонов из 18, населенность с 11 по 25 апреля - 7%).

«Укрзалізниця» сообщает, что мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно восстанавливать рейсы в качестве повышение спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону.

Также «Укрзалізниця» отмечает наличие широкого выбора альтернативных рейсов, в том числе до 15 поездов в день разного класса в львовском направлении, и напоминает, что в случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета.

Кроме этого, «Укрзалізниця» восстановила курсирование ряда поездов дальнего следования в Закарпатской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем, по причинам экономической необоснованности с текущей недели меняется периодичность курсирования поездов:

- № 773/774 Киев - Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Шостки по 5, 6, 7 дням недели;

- № 781/782 Киев - Черкассы: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Черкасс по 5, 6, 7 дням недели.