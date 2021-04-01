На Сумщині стартує акція «За чисте довкілля» Відповідне розпорядження підписав голова Сумської облдержадміністрації Василь Хома.

Згідно з розпорядженням, акція «За чисте довкілля» пройде протягом квітня-травня 2021 року. А 17 квітня в її рамках відбудеться загальний День благоустрою територій населених пунктів.

У рамках акції мають бути ліквідовані в районах та територіальних громадах несанкціоновані сміттєзвалища побутових та інших відходів; відбуватися прибирання та приведення в належний санітарний стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та господарських майданчиків, місць вигулу домашніх тварин; приведення у належний санітарний стан кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів, місць почесних поховань; упорядкування вулиць, доріг, тротуарів, велосипедних доріжок, зупинок міського транспорту; очищення від сміття берегів водойм у населених пунктах.

Також має бути забезпечене проведення першочергового ямкового ремонту вулиць та доріг міст, інших населених пунктів та впорядкування смуг відчуження автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Усі заходи мають бути проведені з дотриманням протиепідемічних заходів, передбачених чинним законодавством.