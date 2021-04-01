В центре Сум патрульные задержали грабителя из Черкасс Патрульные обнаружили мужчину, которого разыскивала полиция Черкасской области.

Воскресным утром, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, инспекторы обнаружили мужчину, который расклеивал объявления на электроопору.

Стражи порядка остановили гражданина и разъяснили, что его действия являются нарушением правил благоустройства города. Но профилактической беседой дело не закончилось. Проверив личность 24-летнего мужчины по имеющимся полицейским базам, инспекторы выяснили, что его разыскивает полиция Черкасской области за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) УК.

Стражи порядка доставили гражданина в Сумское районное управление полиции и передали следователям.