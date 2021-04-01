Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:33253

В центре Сум патрульные задержали грабителя из Черкасс

Патрульные обнаружили мужчину, которого разыскивала полиция Черкасской области.

Воскресным утром, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, инспекторы обнаружили мужчину, который расклеивал объявления на электроопору.

Стражи порядка остановили гражданина и разъяснили, что его действия являются нарушением правил благоустройства города. Но профилактической беседой дело не закончилось. Проверив личность 24-летнего мужчины по имеющимся полицейским базам, инспекторы выяснили, что его разыскивает полиция Черкасской области за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) УК.

Стражи порядка доставили гражданина в Сумское районное управление полиции и передали следователям.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

ПУМБ разом з Prometheus запускають навчальний курс «Просто про гроші»
Сегодня 09:30
На Сумщине 65 809 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:19
Губернатор Сумщины представил главу Ахтырской райгосадминистрации
Сегодня 13:09
Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 12:57
Сумские хоккеистки отправились в Турцию
Сегодня 12:54
В центре Сум патрульные задержали грабителя из Черкасс
Сегодня 12:33
У кого из сумчан сегодня сухие краны?
Сегодня 12:09
Полиция Конотопа разыскивает афериста, который выманил у женщины 32 000 гривен
Сегодня 11:59
В Сумах полицейские поймали вора, который обокрал свою сожительницу
Сегодня 11:55
Россиянин пытался вывезти газовые клапаны через сумскую границу
Сегодня 11:28
Сумской врач рассказал об особенностях третьей волны COVID-19
Сегодня 10:24
В Сумах врача роддома подозревают в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей
Сегодня 10:14
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Чим небезпечні укуси кліщів і як вберегтися від них?
Сегодня 12:40
В епіцентрі боротьби: сумські журналісти побували у відділенні, де лікують хворих на Covid-19
Вчера 18:03
На Сумщине коронавирусная статистика идет вниз: итоги недели
Вчера 15:09
Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.