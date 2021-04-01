В центре Сум патрульные задержали грабителя из Черкасс

Воскресным утром, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, инспекторы обнаружили мужчину, который расклеивал объявления на электроопору.
Стражи порядка остановили гражданина и разъяснили, что его действия являются нарушением правил благоустройства города. Но профилактической беседой дело не закончилось. Проверив личность 24-летнего мужчины по имеющимся полицейским базам, инспекторы выяснили, что его разыскивает полиция Черкасской области за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) УК.
Стражи порядка доставили гражданина в Сумское районное управление полиции и передали следователям.