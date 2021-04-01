На Сумщине определили победителей конкурса «Молодежь выбирает здоровье»

В фестивале приняли участие 28 команд учреждений общего среднего и внешкольного образования территориальных громад области. Учащаяся молодежь средствами искусства пропагандировала здоровый образ жизни.
Первое место завоевала команда «Поколение Z» Путивльского городского центра внешкольной работы. Второе место заняли команды «Стимул» Краснопольской гимназии и «За жизнь» Роменской специализированной общеобразовательной школы I-III ступеней № 1 имени П.И. Калнышевского. Третье место - у команды «Fusion» Косовщинского заведения общего среднего образования I-III ступеней имени Леси Украинки; «СТЕП» Краснопольской общеобразовательной школы I-III ступеней; «Драйв» Недригайловского поселкового дома детского и юношеского творчества.