У кого из сумчан сегодня сухие краны? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: пр-т М. Лушпы, 14 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. СКД, 50 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Г. Кондратьева, 144/2, ул. Заливная, 11, 31 (замена труб холодной и горячей воды в квартирах), ул. Г. Кондратьева, 191, пр-т М. Лушпы, 31 (замена кранов горячей и холодной воды в квартирах), пр-т М. Лушпы, 7 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Ильинская, 12/2 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Ярослава Мудрого, 5 (замена пототенцесушителя).