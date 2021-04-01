Сумські рятувальники: спалювання сухої рослинності – злочин проти довкілля! Служба порятунку закликає суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі у природних екосистемах!

Основними причинами пожеж у природних екосистемах є:

- порушення елементарних правил пожежної безпеки під час перебування у лісопаркових зонах, лісосмугах тощо;

- випалювання залишків сухої рослинності;

- недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт.

Перш за все не слід розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці. Категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки!

Також нагадуємо, що за самовільне випалювання рослинності або її залишківнакладається штраф на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, згідно статті 771 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області