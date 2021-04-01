Россиянин пытался вывезти газовые клапаны через сумскую границу 12 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники совместно с таможенниками обнаружили скрытые от контроля комплектующие к газовому оборудованию.

Реализуя информацию от оперативников Сумского отряда относительно возможного незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей, пограничники инициировали углубленный осмотр легковушки «Toyota», которым на выезд из Украины ехал гражданин РФ.

Впоследствии в полостях задних фонарей автомобиля правоохранители обнаружили 10 клапанов к газовым котлам. Россиянин признался, что комплектующие к газовому оборудованию он вез для собственного пользования и скрыл их сознательно, чтобы втайне провезти через границу.

Сейчас обнаруженный товар и автомобиль изъяты работниками таможни для принятия правового решения.