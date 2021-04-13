Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:11272

Ситуация с COVID-19 в Украине

11680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 апреля 2021 года.

В частности, заболели 501 ребенок и 366 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 2334 человека; выписаны из больниц - 1235 человек; летальных случаев - 457; выздоровели - 14019 человек; осуществлено тестирований за сутки - 83975 (в частности методом ПЦР - 38684, методом ИФА - 19284), тестирований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26007.

За все время пандемии в Украине заболело - 1872785 человек; выздоровели - 1430234 человека; летальных исходов - 37 758; проведения ПЦР-тестов - 8716400.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1503 случая;

- Винницкая область - 342 случая;

- Волынская область - 329 случаев;

- Днепропетровская область - 706 случаев;

- Донецкая область - 548 случаев;

- Житомирская область - 188 случаев;

- Закарпатская - 151 случай;

- Запорожская область - 577 случаев;

- Ивано-Франковская область - 63 случая;

- Киевская область - 818 случаев;

- Кировоградская область - 84 случая;

- Луганская область - 252 случая;

- Львовская область - 838 случаев;

- Николаевская область - 355 случаев;

- Одесская область - 795 случаев;

- Полтавская область - 794 случая;

- Ривненская область - 422 случая;

- Сумская область - 179 случаев;

- Тернопольская область - 365 случаев;

- Харьковская область - 904 случая;

- Херсонская область - 88 случаев;

- Хмельницкая область - 382 случая;

- Черкасская область - 673 случая;

- Черновицкая область - 235 случаев;

- Черниговская область - 89 случаев.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 65 809 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:19
Ситуация с COVID-19 в Украине
Сегодня 09:11
Сумчан запрошують на онлайн-забіг
Сегодня 09:10
20 жителей Сумщины умерло за день от коронавируса
Сегодня 09:08
На Сумщине 100% объектов коммунального имущества передано громадам
Сегодня 08:29
Учні Сумської ДМШ №4 мають нові творчі здобутки
Сегодня 08:03
За деревьями, которые высадили у озера Чеха в Сумах, пока некому ухаживать
Вчера 18:39
У губернатора Сумщины ответили на обвинения НАПК
Вчера 18:33
Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины
Вчера 17:57
Завтра суд будет избирать меру пресечения бывшему руководителю Сумского НПО
Вчера 17:44
Сумские патрульные сопроводили в больницу двух детей, которые наглотались неизвестных таблеток
Вчера 17:39
Мэр Сум озвучил свои хотелки
Вчера 17:32
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

В епіцентрі боротьби: сумські журналісти побували у відділенні, де лікують хворих на Covid-19
Вчера 18:03
На Сумщине коронавирусная статистика идет вниз: итоги недели
Вчера 15:09
Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
01.04.2021 11:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.