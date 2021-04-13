Ситуация с COVID-19 в Украине 11680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 апреля 2021 года.

В частности, заболели 501 ребенок и 366 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 2334 человека; выписаны из больниц - 1235 человек; летальных случаев - 457; выздоровели - 14019 человек; осуществлено тестирований за сутки - 83975 (в частности методом ПЦР - 38684, методом ИФА - 19284), тестирований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26007.

За все время пандемии в Украине заболело - 1872785 человек; выздоровели - 1430234 человека; летальных исходов - 37 758; проведения ПЦР-тестов - 8716400.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1503 случая;

- Винницкая область - 342 случая;

- Волынская область - 329 случаев;

- Днепропетровская область - 706 случаев;

- Донецкая область - 548 случаев;

- Житомирская область - 188 случаев;

- Закарпатская - 151 случай;

- Запорожская область - 577 случаев;

- Ивано-Франковская область - 63 случая;

- Киевская область - 818 случаев;

- Кировоградская область - 84 случая;

- Луганская область - 252 случая;

- Львовская область - 838 случаев;

- Николаевская область - 355 случаев;

- Одесская область - 795 случаев;

- Полтавская область - 794 случая;

- Ривненская область - 422 случая;

- Сумская область - 179 случаев;

- Тернопольская область - 365 случаев;

- Харьковская область - 904 случая;

- Херсонская область - 88 случаев;

- Хмельницкая область - 382 случая;

- Черкасская область - 673 случая;

- Черновицкая область - 235 случаев;

- Черниговская область - 89 случаев.