В Сумах прошел турнир по тхеквондо 10 апреля в Сумах прошёл рейтинговый всеукраинский турнир «Звёзды Олимпа».

В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из Каменского, Харькова, Ивано-Франковска, Мариуполя, Днепра, Николаева, Дружковки, Запорожья, Боярки, Мерефы, Ирпеня, Нововолынска и Сум. Всего - 50 тренеров, 26 команд, 9 областей.

От Сум выступали спортивные клубы «Звёзды Олимпа» и «Десятка».

«Звезды» заняли 4-е командное место с 7 золотыми, 8 серебряными и 12 бронзовыми медалями. У «Десятки» одно «серебро»

Спортивный разряд КМСУ выполнила Влада Редька. Лучшим спортсменом стал Макар Захаркин.

Через неделю состоится чемпионат Украины среди кадетов. Наши спортсмены будут бороться за поездку на чемпионат мира, который будет в Болгарии этим летом.