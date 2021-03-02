За деревьями, которые высадили у озера Чеха в Сумах, пока некому ухаживать Ухаживать за деревьями, которые высадили на берегу озера Чеха, должны КП «Зеленстрой» и «Дорремстрой».

Их там - более четырехсот. Так объяснил начальник управления благоустройства департамента инфраструктуры города Сумы Юрий Шевченко, пишет Суспільне.

«Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, она будет разработана и парк возьмут на баланс. Если это будет официальный статус, предоставленный департаментом инфраструктуры города. Пока эти процедуры будут выполнены, полив будет осуществлено силами КП «Зеленстрой» и «Дорремстрой». В этом году будет присвоен статус, и когда он получит официальный статус, будут, как отметил мэр, выделены средства на содержание данного парка», - пояснил чиновник.

То есть пока высаженные деревья официально не станут парком, смотрителя они не имеют.