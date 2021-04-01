У губернатора Сумщины ответили на обвинения НАПК По поводу информации НАПК, касающейся предоставления объяснений о возможном нарушении требований Законов Украины «О предотвращении коррупции» и «О политических партиях в Украине» попыталась внести ясность его советница.

Пояснительные документы в НАПК переданы. Василий Васильевич, как юрист, прекрасно понимает важность своевременного выполнения требований законодательства, он уверен, что пояснительных документов достаточно и они полностью подтверждают правомочность его действий. Некоторые документы в открытом доступе: в частности, заблаговременное прекращении адвокатской деятельности зафиксировано в Реестре адвокатов, сообщилда советница главы Сумской ОГА Наталья Дрозд.

Напомним: сегодня стало известно, что НАПК составило на Василию Хому 6 протоколов. Они уже направлены в суд.