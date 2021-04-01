Сумские патрульные сопроводили в больницу двух детей, которые наглотались неизвестных таблеток Происшествие произошло в субботу, около полудня.

Патрульные Николай Сонько и Артем Пронт осуществляли контроль за соблюдением скоростного режима на улице Харьковской. Возле них резко остановилось транспортное средство, из которого выбежал водитель. Обеспокоенный мужчина сообщил, что в загородном доме двое его детей, девочки 4 и 6 лет, наглотались неизвестных таблеток. Детишкам стало плохо, поэтому их как можно быстрее нужно отвезти в больницу.

Не теряя ни минуты, патрульные включили проблесковые маячки на служебном транспорте и помогли сопроводить автомобиль с детьми до областной детской клинической больницы. Уже через несколько минут девочек передали медикам.