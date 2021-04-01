Мэр Сум озвучил свои хотелки

По его словам, деятельность по подготовке бюджета развития на следующий год начнется примерно через четыре месяца, а через полгода стартует подача проектов для софинансирования по государственным программам.
Он предоставил 11 своих предложений: ледовый дворец; парк Кожедуба; парк «Сказка»; сквер «Дружба»; напорный коллектор; школа в двенадцатом микрорайоне; детский сад по улице Харьковской; футбольные поля в школах № 1, № 17 и № 25; мосты; дороги; индустриальный парк.
Он дал поручение подчиненным готовить проекты по этим направлениям.
После этого будут определяться с очередностью выполнения проектов и потребности в финансировании.