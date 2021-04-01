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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:32196

Мэр Сум озвучил свои хотелки

Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания 12 апреля озвучил свои предложения по развитию города на будущий год.

По его словам, деятельность по подготовке бюджета развития на следующий год начнется примерно через четыре месяца, а через полгода стартует подача проектов для софинансирования по государственным программам.

Он предоставил 11 своих предложений: ледовый дворец; парк Кожедуба;  парк «Сказка»;  сквер «Дружба»;  напорный коллектор;  школа в двенадцатом микрорайоне;  детский сад по улице Харьковской;  футбольные поля в школах № 1, № 17 и № 25;  мосты;  дороги;  индустриальный парк.

Он дал поручение подчиненным готовить проекты по этим направлениям.

После этого будут определяться с очередностью выполнения проектов и потребности в финансировании.

Общество
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