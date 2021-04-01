Мэр Сум озвучил свои хотелки Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания 12 апреля озвучил свои предложения по развитию города на будущий год.

По его словам, деятельность по подготовке бюджета развития на следующий год начнется примерно через четыре месяца, а через полгода стартует подача проектов для софинансирования по государственным программам.

Он предоставил 11 своих предложений: ледовый дворец; парк Кожедуба; парк «Сказка»; сквер «Дружба»; напорный коллектор; школа в двенадцатом микрорайоне; детский сад по улице Харьковской; футбольные поля в школах № 1, № 17 и № 25; мосты; дороги; индустриальный парк.

Он дал поручение подчиненным готовить проекты по этим направлениям.

После этого будут определяться с очередностью выполнения проектов и потребности в финансировании.