На Сумщине 10 апреля состоялось пробное ВНО Как сообщили в Департаменте образования и науки Сумской облгосадминистрации, всего зарегистрировались для участия в пробном тестировании 4206 участников, приняли участие - 3932 человека, что составляет 94%.

Пробное тестирование было организовано на базе 23 пунктов тестирования в 6 округах Сумской области - городах Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны, Сумы и Шостка.

Участники имели возможность пройти процедуру проведения внешнего независимого оценивания и проверить свои знания по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, биологии, географии, химии, физики и иностранным языкам.

Все пункты пробного внешнего независимого оценивания были обеспечены средствами для организации противоэпидемических мероприятий. На пунктах дежурили медицинские работники и полиция. Нарушение процедуры тестирования обнаружено не было.

С 10 до 14 апреля участники в личном кабинете на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования смогут внести ответы на задания выполненного теста в «Сервис определения результатов ПЗНО». Это позволит 30 апреля получить свои результаты по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов.

Для участников с 11 апреля доступны официальные видеокомментарии к заданиям пробного ВНО, подготовленные экспертами Украинского центра оценивания качества образования, по ссылке: https://bit.ly/probne-zno2021.