На Сумщине 10 апреля состоялось пробное ВНО

Пробное тестирование было организовано на базе 23 пунктов тестирования в 6 округах Сумской области - городах Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны, Сумы и Шостка.
Участники имели возможность пройти процедуру проведения внешнего независимого оценивания и проверить свои знания по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, биологии, географии, химии, физики и иностранным языкам.
Все пункты пробного внешнего независимого оценивания были обеспечены средствами для организации противоэпидемических мероприятий. На пунктах дежурили медицинские работники и полиция. Нарушение процедуры тестирования обнаружено не было.
С 10 до 14 апреля участники в личном кабинете на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования смогут внести ответы на задания выполненного теста в «Сервис определения результатов ПЗНО». Это позволит 30 апреля получить свои результаты по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов.
Для участников с 11 апреля доступны официальные видеокомментарии к заданиям пробного ВНО, подготовленные экспертами Украинского центра оценивания качества образования, по ссылке: https://bit.ly/probne-zno2021.