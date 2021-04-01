Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины 5-9 апреля в Виннице состоялся чемпионат Украины среди взрослых и Всеукраинские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке.

В соревнованиях приняли участие команды Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областей. Некоторые области были представлены двумя или тремя командами. Сумскую область представляли 22 спортсмена КДЮСШ «Барса» г. Шостка.

В общекомандном зачете команда Сумской области заняла первое место. В женских командных соревнованиях команда Сумской области-1 стала чемпионками Украины в составе Бузыревой Ирины, Бучинской Софии, Егиной Валерии и Денисовой Дианы. Команда девушек Сумской области-2 заняла шестое место. В мужских командных соревнованиях наши юноши стали серебряными призерами в составе Тимура Старжинского, Романа Шулежко, Евгения Тарасенко и Артема Великоконя.

Абсолютное первенство и звание чемпионки Украины в женских прыжках завоевала Диана Денисова (І места - многоборье, І упражнение, II упражнение).

В финальных соревнованиях по многоборью у Фащук Виктории 6-е место, Бузырева Ирина – 8-е.

В первом упражнении -Виктория Фащук – 6-е, София Бучинская – 7-я, Ирина Бузырева – 8-я.

Во втором упражнении вправе Ирина Бузырева была 8-й.

Мужские прыжки:

І упражнение - Роман Шулежко – 5-к место, Евгений Тарасенко – 8-е место;

ІІ упражнение - Артем Великоконь - 6-е место.

Также хочется отметить представительницу Львовской области Анну-Марию Вагиль - серебряного призера Чемпионата Украины в командных соревнованиях, которая сейчас учится в Шосткинской специализированной школа I-III ступеней № 1.

Во всеукраинских соревнованиях золото завоевали Татьяна Плавко (возрастная группа 2011-2013 г.р.), Арина Елецкая (возрастная группа 2009-2010 г.р.), а Арина Покрова стала четвертой.

Артем Великоконь и Роман Шулежко получили звание «Мастер спорта Украины».

Уже в начале мая наша команда примет участие в Чемпионате Украины среди юношей и девушек и Всеукраинских соревнованиях в г. Дрогобыч.