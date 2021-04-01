На Сумщине 100% объектов коммунального имущества передано громадам Сумщина - среди семи областей Украины, в которых 100% объектов коммунального имущества передано громадам.

Об этом говорится в Мониторинга реформы местного самоуправления и территориальной организации власти по состоянию на 9 апреля, подготовленном Министерством громад и территорий Украины.

Согласно информации Мониторинга, в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Ривненской, Сумской и Черновицкой областях принято 100% решений райсоветов о передаче объектов громадам и 100% решений громад (предоставление согласия) о постановке на баланс этих объектов.

На Сумщине в собственность общин передано все 352 объекта.

Всего по Украине 98,8% объектов совместной собственности громад районов перешли в коммунальную собственность громад. Сейчас непереданными остаются 287 объектов.

Весь Мониторинг смотрите по ссылке: https://bit.ly/3gbeJXs.