На Сумщине будут судить антиукраинского интернет-агитатора Сумской областной прокуратурой 12 апреля утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего жителя г. Конотоп, который распространял в сети Интернет антиукраинские материалы с призывами к изменению государственной границы Украины.

По данным следствия, обвиняемый в запрещенной на территории нашего государства социальной сети неоднократно распространял контент, который согласно заключению специалистов, считается публичными призывами к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине с целью присоединения к Российской Федерации.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, содержащие доказательства совершения им преступления.

Деятельность антиукраинского Интернет-агитатора прекращено сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.