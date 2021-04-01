На Сумщине будут судить антиукраинского интернет-агитатора

По данным следствия, обвиняемый в запрещенной на территории нашего государства социальной сети неоднократно распространял контент, который согласно заключению специалистов, считается публичными призывами к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине с целью присоединения к Российской Федерации.
Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, содержащие доказательства совершения им преступления.
Деятельность антиукраинского Интернет-агитатора прекращено сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.