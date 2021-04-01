Сумские пловцы отличились в Каменском

Сумскую область на этих соревнованиях представляли воспитанники тренера-преподавателя ДЮСШ «Инваспорт» Василия Боско - Владислав Кошман, Дмитрий Смирнов и Виталий Кравченко.
В напряженной борьбе III место на дистанции 200 метров комплексным плаванием завоевал Дмитрий Смирнов, а Владислав Кошман занял III место на дистанции 50 метров брассом.
Стоит заметить, что студент 1 курса Машиностроительного колледжа СумГУ Владислав Кошман во всех своих заплывах выполнил норматив кандидата в мастера спорта Украины, а на любимой дистанции (50 метров баттерфляем) конкурировал с тремя паралимпийскимы чемпионами, чемпионами мира и Европы, рекордсменом мира.