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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:17235

На Сумщине за продажу взрывчатого вещества военнослужащему дали 3 года лишения свободы

Под процессуальным руководством Сумской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона Краснопольский районный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему одной из воинских частей ВСУ, дислоцированной на Сумщине.

Досудебным расследованием установлено, что указанный солдат-контрактник, проходя военную службу в Вооруженных Силах Украины, незаконно приобрел пластическое взрывчатое вещество на основе гексогена весом более 6,5 кг и хранил его по месту своего жительства. В дальнейшем подозреваемый сбыл часть указанной взрывчатого вещества, но был разоблачен и задержан правоохранителями.

Краснопольский районный суд согласился с доводами стороны обвинения и признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, обвиняемого приговорили к 3 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

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