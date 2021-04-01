Учні Сумської ДМШ №4 мають нові творчі здобутки Учні ДМШ №4 вибороли чергові нагороди в міжнародних творчих змаганнях.

Учні оркестрового відділу в I Міжнародному дистанційному фестивалі-конкурсі вокального та інструментального мистецтва «Музична Імперія» у творчому протистоянні з іншими учасниками з України, Молдови, Литви, Вірменії здобули три перемога: ансамбль флейтистів «Чарівна флейта» та Емілія КАСАТКІНА (флейта) отримали дипломи лауреатів I ступеню, Вероніка ЯКОВИНА (флейта) – диплом лауреата II ступеню.

У дистанційному Міжнародному конкурсі «Talents of the 21st century», що зібрав понад 1000 учасників з усього світу, представники ДМШ № 4 також увійшли до числа переможців: Анастасія КАЛІНІЧЕНКО стала лауреатом І премії, Максим ГАЛУШКА – лауреатом ІІ премії, Дар’я КРИЛОВА – лауреатом ІІІ премії.