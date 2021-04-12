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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:57129

Роменский прокурор пообщался с убийцами

Руководитель Роменской окружной прокуратуры посетил исправительную колонию, где отбывает наказание 112 осужденных к пожизненному лишению свободы.

Руководитель Роменской окружной прокуратуры Игорь Глущенко в пятницу, 9 апреля, с целью проверки деятельности посетил Государственное учреждение «Роменская исправительная колония (№56)».

Руководитель прокуратуры осмотрел комнаты для предоставления краткосрочных и длительных свиданий, посетил столовую, пищеблок, банно-прачечный комбинат, помещение дежурной части, а также ознакомился с условиями содержания осужденных к пожизненному лишению свободы, которых в учреждении 112 человек.

Вместе с тем, Игорь Глущенко провел личный прием осужденных. Заключенные обращались по вопросам продолжительности срока пересмотра решений в апелляционном суде, порядка зачисления срока предварительного заключения и назначения пенсии по возрасту и т.п. На все вопросы они получили разъяснения.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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