Фейковый мэр Шостки выманил у старушки более 9000 гривен Назвавшись в телефонном разговоре городским головой, злоумышленник убедил пожилую жительницу Шостки перечислить на банковскую карточку 9390 гривен якобы за переоформление документов на дом, который та хотела продать.

С заявлением о мошенничестве в полицию Шостки обратилась 72-летняя местная жительница. Она рассказала, что днем на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который назвался городским головой. Собеседник поинтересовался, действительно ли женщина продает дом, ведь соответствующее объявление размещено на одном из известных Интернет-ресурсов. Пенсионерка подтвердила информацию. Тогда мужчина предложил сделку. Якобы у него есть знакомый, житель областного центра, который хочет приобрести эту недвижимость. Однако на переоформление соответствующих документов нужны деньги, которых временно у покупателя нет. Телефонный собеседник предложил женщине перечислить 9390 гривен на указанный им номер банковской карточки для надлежащего оформления, а уже при заключении договора у нотариуса покупатель обязуется вернуть эти деньги. Пенсионерка засомневалась, однако вежливый человек стал убеждать ее, что именно он выступает гарантом в этой сделке.

Поверив неизвестному, женщина перечислила указанную сумму и сразу пошла в горисполком, ведь «городской голова» пригласил ее на встречу для обсуждения деталей покупки-продажи дома. От сотрудников горсовета она узнала, что мэр уже несколько дней находится в командировке, и вряд ли он мог ей звонить.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению злоумышленника.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не доверять неизвестным телефонным собеседникам, кем бы они ни назывались. Если вас просят перечислить на чужой банковский номер или передать кому-то деньги - не соглашайтесь. Так действуют мошенники! Будьте осмотрительны, и вы избежите попадания в мошенническую ловушку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.