До 15 лет лишения свободы грозит жителю Сумщины за убийство Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя Глуховщины, который лишил жизни своего товарища.

Установлено, что происшествие произошло 4 января 2021 года около 22 часов в с. Ястребщина Шосткинськиго района. В тот день компания из четырех человек распивала спиртные напитки. Внезапно между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой 41-летний мужчина, не сдержав агрессии, схватился за нож и ударил им 29-летнего глуховчанина в ногу. А тот в свою очередь, выхватив нож, ударил оппонента в шею. От полученной травмы старший умер в больнице, а младшего после оказания медицинской помощи отправили за решетку.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.