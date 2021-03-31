На Сумщине ночью горело два жилых дома За ночь пожарные дважды ликвидировали возгорание в жилых домах.

Сегодня, 12 апреля, в 00:45 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Даценковка что на Лебединщине. О пожаре сообщила соседка, которая увидела дым и пламя из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади 48 кв. м, перекрытия на площади до 40 кв. м, стены на площади до 60 кв. м, 2 двери и окна, а также вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные сарай и соседский жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, который был расположен на расстоянии 1 км от очага горения.

В 1:28 возгорание локализовали, а в 4:20 - потратив на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Похожий случай имел место и в Сумском районе, где в 23:37 11 апреля в Службу спасения поступило сообщение о возгорании дома по ул. Привокзальная в с. Стенки. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, пожарные установили, что пламя охватило стены на площади до 30 кв. м, а также образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части постройки.

В 00:22 возгорание локализовали, а в 1:06 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.