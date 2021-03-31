В Сумах пока не собираются завершать ремонт Харьковской? На оставшемся участке пока латают ямы.

КП «Дорремстрой» сообщило о проводимых работах на улицах города.

Дорожники продолжают уборку городских дорог после зимнего периода. Так, на прошлой неделе проводилось уборка ул. Харьковской, ул. Прокофьева, ул. СКД, ул. Зеленко.

На сегодня продолжаются работы на проспекте Лушпы, а в ближайшие дни подметально-уборочная техника перейдет на Барановский направление.

Кроме того, в Сумах продолжается ямочный (аварийный) ремонт дорог. Сейчас начались работы по ул. Харьковской (на участках, где в прошлом году не проводился средний текущий ремонт с полным восстановлением асфальтового покрытия), а именно - от ул. Линейной до путепровода и от поворота на лыжную базу (Токари) до выезда из города.

Также на этой неделе запланирован ямочный ремонт на Курском проспекте, ул. Металлургов и ул. 8 марта (до перекрестка с ул. Белопольский путь включительно).

Напомним: в прошлом году сделали два участка ул. Харьковской средним текущим ремонтом, на который потратили более 100 млн грн, а участок от Линейной до Харьковского путепровода сотался без ремонта. Изначально говорили о капитальном ремонте. Большая стройка завершилась?