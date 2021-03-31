От сумчан ждут предложения по новой Программе развития пассажирского транспорта Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг продолжает принимать предложения от общественности для подготовки проекту Программы развития пассажирского транспорта на территории Сумской городской территориальной общины на 2022-2024 годы.

Предложения принимаются до 27 апреля по специальной форме в бумажном виде (площадь Независимости, 2, каб. 137) и электронном. Подробную информацию можно получить по тел: 70-06-68 (контактное лицо: Инна Чирка).