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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:12211

На Сумщине пьяный тракторист пытался подкупить копов

Водитель трактора предложил работникам полиции неправомерную выгоду.

Во время несения службы по обеспечению правопорядка и безопасности на дорогах района правоохранители обратили внимание на трактор. Они остановили транспортное средство и заподозрили, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

Пытаясь избежать ответственности за это нарушение, 38-летний мужчина предложил работникам полиции 800 гривен «взятки».

Полицейские, в свою очередь, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая зафиксировала все обстоятельства совершенного правонарушения.

Следователи квалифицировали действия гражданина согласно ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и открыли уголовное производство.

Теперь водителю придется предстать перед судом за совершение уже двух правонарушений - административного и уголовного, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Досуг
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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