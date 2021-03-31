В Сумах стартуют гидравлические испытания: кому отключат горячую воду? Со следующего понедельника, 19 апреля, начинаются гидравлические испытания тепловых сетей города повышенным давлением.

Об этом говорится в распоряжении мэра Сум «Об испытания тепловых сетей города Сумы повышенным давлением».

С 19 апреля по 18 июня на магистральных тепловых сетях северной части города, которые обеспечивается тепловой энергией от Котельной Северного промузла, будут проводиться поэтапные испытания повышенным давлением (16 кгс / см2) магистральных и (12 кгс / см2) распределительных тепловых сетей. В связи с поэтапным испытанием горячее водоснабжение будет прекращено:

1) с 19.04.2021 по 30.04.2021 на первом участке магистрали № 6 в районе улице Ковпака и проспекта Курском.

2) с 11.05.2021 по 21.05.2021 на втором участке магистрали № 6 в районе улиц Юнаковская, Леси Украинки и проспекта Курском;

3) с 25.05.2021 по 04.06.2021 на третьем участке магистрали № 6 и магистрали №3 в районе улиц Труда, Ремесленной, Металлургов, Холодногорская, площади Горького.

4) с 08.06.2021 по 18.06.2021 на четвертой участке магистрали № 4 и магистрали № 8 в районе улиц Первомайской, Засумская, Садовой, Люблинская, Ярослава Мудрого;

С 19 апреля по 11 августа на внутриквартальных теплосетях от ЦТП Заречного и Ковпаковского тепловых участков ООО «Сумытеплоэнерго» повышенным давлением (12 кгс / см2) без прекращения горячего водоснабжения.

С 22 июня до 30 августа пройдут испытания на магистральных тепловых сетях и тепловых сетях от ЦТП и котельных в отопительный период и в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей ООО «Сумытеплоэнерго» будет проводить гидравлические испытания тепловых сетей города Сумы повышенным давлением (16 кгс / см2 и 12 кгс / см2).

В связи с поэтапным испытанием горячее водоснабжение будет прекращено:

1) с 22.06.2021 по 30.06.2021 по магистрали № 4 в районе улиц Г.Кондратьева, Покровской, Шишкаревская;

2) с 01.07.2021 по 14.07.2021 по магистралям № 5, № 7, № 4, № 3, № 1, № 2 в районе проспекта М. Лушпы, улиц Героев Крут, Интернационалистов, Сирко, Харьковской, Прокофьева, С. Табалы (Севера), Троицкой, Привокзальной, Супруна, проспекта Т. Шевченко, Новоместенская, Красовицкого, Воскресенской, Г. Кондратьева, Петропавловской, площади Независимости, Покровской, Шишкаревская, Тополянская, Скрябина, второй Железнодорожной, Горького, Августовской, Ахтырской, Мира, Римского Корсакова, Марко Вовчок, Нижнесыроватская.

3) с 03.08.2021 по 30.08.2021 по магистрали № 2, № 1 в районе улиц Тополянская, Скрябина;

С 26 апреля по 1 августа 2021 на теплосетях и технологическом оборудовании котельных ООО «Сумытеплоэнерго» повышенным давлением (12 кгс / см2). В связи с проведением гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет прекращено:

1) с 26.04.2021 по 26.05.2021 в районе улицы Белопольский путь, 38; Косовщинская; поселка Веретеновка;

2) с 01.07.2021 по 01.08.2021 в с. Н. Песчаное по улице Кооперативная, в районе улицы Белопольское шоссе, в районе улицы Г. Кондратьева, в районе улицы Роменская и Декабристов, в районе улицы Нахимова, в районе улицы Санаторная.