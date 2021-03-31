Мэр Сум пригрозил ужесточением карантина

Вопрос обсуждался сегодня, 12 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии.
Начальник горуправления здравоохранения Елена Чумаченко сообщила, что на прошлой неделе было зафиксировано незначительное снижение двух индикаторных показателей.
- Без динамики улучшения остается показатель загруженности коек с кислородом. Показатель выявления больных и уровень госпитализации незначительно, но начал снижаться, - доложила она.
Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что в случае отсутствия на этой неделе снижения заболеваемости, в городе будет введен более жесткий карантин.
- Мы почти на пике, нам надо на этом пике долго не находиться. К сожалению те меры, которые мы принимаем, не дают нужного результата, поэтому эта неделя для нас как экзамен, - отметил мэр.