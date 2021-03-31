Мэр Сум пригрозил ужесточением карантина Если сумчане будут продолжать игнорировать карантинные ограничения, а показатели заболеваемости будут расти.

Вопрос обсуждался сегодня, 12 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии.

Начальник горуправления здравоохранения Елена Чумаченко сообщила, что на прошлой неделе было зафиксировано незначительное снижение двух индикаторных показателей.

- Без динамики улучшения остается показатель загруженности коек с кислородом. Показатель выявления больных и уровень госпитализации незначительно, но начал снижаться, - доложила она.

Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что в случае отсутствия на этой неделе снижения заболеваемости, в городе будет введен более жесткий карантин.

- Мы почти на пике, нам надо на этом пике долго не находиться. К сожалению те меры, которые мы принимаем, не дают нужного результата, поэтому эта неделя для нас как экзамен, - отметил мэр.