В Сумах госпитализировали 67 детей с ОРВИ Об этом сегодня, 12 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 2090 случаев заболевания ОРВИ, что на 12% меньше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 36,5% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости превышает на 16% пороговый уровень. Госпитализированы на прошлой неделе 148 жителей города - 81 взрослый и 67 детей. Это 7% от всех заболевших. Летальных случаев от осложнений после гриппа не зарегистрировано.

На сегодня 2360 человек провели вакцинацию против гриппа.