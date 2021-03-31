Сумские бойцы отличились в Днепре На выходных в Днепре проходил чемпионат Украины по каратэ WKC.

В соревнованиях принимали участие около 300 бойцов со всей Украины, в том числе 17 с Сумщины – из Сум, Конотопа и Ямполя.

Наши земляки добыли 25 медалей: 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Лучшими были конотопчане Андрей Москаленко, который завоевал два «золота» (в ката и командном ката) и «серебро» (кумитэ), и Александр Телига, который взял «золото» (кумитэ) и два «серебра» (в ката и командном ката). Анна Громило из Ямполя завоевала золотую медаль (в ката) и бронзовую (в кумитэ). Сумчане также с медалями: «золото» (в ката) и «бронзу» (в кумитэ) завоевали Кирилл Кундиленко и Полина Сидоренко. Арсен Глух взял золотую медаль (в кумите).

Спортсменов подготовили тренеры Лилия Кудинова, Григорий Хлыстенков и Вячеслав Беспалый.