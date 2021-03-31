На Сумщине 65 630 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 12 апреля в Сумской области 65 630 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 377 человек (Белопольский район - 2, Глухов – 5, Глуховский район – 3, Конотоп - 86, Конотопский район - 5, Лебедин – 22, Лебединский район - 13, Ромны – 37, Роменский район - 28, Сумы - 167, Сумской район – 9.

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 915 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 53296 человек, из них за минувшие сутки - 285 (Белопольский район - 9, Глухов – 3, Краснопольский район - 3, Кролевецкий – 5, Лебедин – 42, Лебединский – 24, Роменский район - 11, Сумы - 151, Сумской район – 37).