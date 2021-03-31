В Сумах бегуны убирали Чешку 10 апреля в Сумах состоялся первый Sumy Plogging run от Race Project.

К сожалению, из-за карантина не было общего старта, и забега как такового, но мы обязательно к этому вернемся, но несмотря на это мы вместе сделали большое дело поэтому давайте пересмотрим немного статистики:

- 71 участник принял участие в забеге-акции;

- 11960 литров мусора собрали всего;

- 168,4 литров мусора собрал в среднем 1 участник;

- 45 минут - время, которое в среднем провел каждый участник для сбора мусора;

- 349 калорий сжег в среднем участник во время сбора мусора.

Организаторы благодарят каждого участника и управление молодежи и спорта Сумской ОГА за поддержку и доверие.